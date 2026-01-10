<p>Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta, iki takımın taraftarları da tribünleri doldurdu.</p><p><b>O anlar fotoğraf karelerine böyle yansıdı...</b></p><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2026/01/10/cc02e63dcbe744f3bbf1-10012026dce89ae9.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2026/01/10/48237668a51841ccba79-100120266fabc4f9.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2026/01/10/52e7bdec63cf476a9016-1001202617b6a94c.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2026/01/10/f00c5e5727ce4808a51d-100120261f10a1ab.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2026/01/10/e50bed2c05e74878875e-100120268494d465.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2026/01/10/dba27d494e5c4f06928a-10012026e4d3a1ee.jpg'/>