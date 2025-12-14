İSTANBUL 11°C / 6°C
Spor

Olimpiyat'ta kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Fatih Karagümrük ile Kocaelispor, Petkovic'in 90+3. dakikadaki golüyle 1-1 berabere kaldı.

Olimpiyat'ta kazanan çıkmadı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fatih Karagümrük'ün golünü dakika 65'te David Fofana kaydetti. Kocaelispor'a beraberliği getiren golü ise 90+3. dakikada Bruno Petkovic attı.

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.

Onur Can Korkmaz yönetimindeki Fatih Karagümrük'ün ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Kocaelispor, puanını 20 yaptı. Fatih Karagümrük ise 9 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Antalyaspor'u konuk edecek.

