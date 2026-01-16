Oliver Glasner, Crystal Palace'tan ayrılacağını açıkladı

Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner, sezon sonunda görevinden ayrılacağını resmen doğruladı.

Avusturyalı teknik adam, kulüp başkanı Steve Parish'e bu kararını ekim ayında bildirdiğini ve "yeni bir meydan okuma" istediğini açıkladı. Glasner ayrıca, takım kaptanı Marc Guehi'nin Manchester City'ye transferinin son aşamaya geldiğini söyledi.

Geçtiğimiz sezon Crystal Palace'a FA Cup zaferi kazandırarak kulüp tarihinin ilk büyük kupasını getiren Glasner'in sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor. Deneyimli teknik adamın adı son haftalarda Manchester United ile de anılıyordu. Glasner, Sunderland deplasmanı öncesi yaptığı açıklamayla ayrılığı netleştirdi.

"CRYSTAL PALACE'IN İYİLİĞİNİ İSTİYORUZ"

"Bu karar aylar önce alındı" diyen Glasner, süreci şöyle anlattı:

"Ekim ayındaki milli ara sırasında Steve ile uzun bir toplantı yaptık. Yeni sözleşme imzalamayacağımı kendisine söyledim. O dönem bunun kulüp için en iyisi olacağına karar verdik ve süreci gizli tuttuk. Şimdi ise netlik kazanması önemli. Steve ile ikimiz de Crystal Palace'ın iyiliğini istiyoruz."