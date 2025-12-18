Oliver Glasner'den Marc Guehi'nin geleceği hakkında açıklama

Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner, takımın önemli isimlerinden Marc Guehi'nin geleceğiyle ilgili konuştu.

Glasner, "Sezon sonuna kadar takımda kalacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL'A TRANSFERİ OLMADI

25 yaşındaki savunma oyuncusunun, kulübü Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Liverpool, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Guehi transferini bitirme noktasına gelmiş ancak daha sonra transfer gerçekleşmemişti.

Crystal Palace forması altında bu sezon 25 maçta sahaya çıkan Guehi, savunma performansının yanı sıra takımına 2 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.