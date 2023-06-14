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Spor

Oliver Roy Camino, Beşiktaş Hentbol'da

Beşiktaş Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Oliver Roy Camino getirildi.

IHA14 Haziran 2023 Çarşamba 13:56 - Güncelleme:
Oliver Roy Camino, Beşiktaş Hentbol'da
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Hentbol Süper Lig'inde en fazla şampiyon olan takım unvanına sahip Beşiktaş, İspanyol çalıştırıcı Oliver Roy Camino'yı göreve getirdi. 2002 yılında antrenörlük kariyerine başlayan Camino; FC Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, OAR Gracia Sabadell, Sant Marti-Adrianenc ve Zamalek'te önemli başarılar yaşadı.

Oliver Roy Camino'nun kazandığı kupalar şöyle:

EHF Şampiyonlar Ligi (2)

IHF Superglobe (5)

İspanya Kupası (8)

İspanya Süper Kupası (9)

Afrika Süper Kupası

Mısır Lig Şampiyonluğu

Mısır Süper Kupası

Afrika Kupası Kazananlar Kupası

Asobal Lig Şampiyonluğu (10)

Asobal Kupası (10)

  • Beşiktaş Hentbol Takımı
  • Oliver Roy Camino
  • sözleşme

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