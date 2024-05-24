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Spor

Olivier Giroud duyurdu! EURO 2024'te son kez milli formayı giyecek

Fransız futbolcu Oliver Giroud, EURO 2024'ün ardından milli takımı bırakacağını açıkladı.

24 Mayıs 2024 Cuma 12:34 - Güncelleme:
Olivier Giroud duyurdu! EURO 2024'te son kez milli formayı giyecek
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İtalya ekibi Milan'ın Fransız golcüsü Olivier Giroud, EURO 2024 sonrasında milli takım kariyerine son vereceğini duyurdu.

GIROUD, EURO 2024'TE SON KEZ MİLLİ FORMAYI GİYECEK

Fransa basınına yaptığı açıklamayla emeklilik kararını duyuran 37 yaşındaki Giroud, EURO 2024'te milli formayı son kez giyeceğini belirtti. Milli takım kariyerine 2011'de başlayan tecrübeli futbolcu, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadığı Fransa formasıyla 131 maçta 57 gol kaydetti. Giroud, 51 gollü Thierry Henry ve 46 gollü Kylian Mbappe'nin önünde Fransa Milli Takımı'nın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

MILAN'DAN AYRILACAK

Sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle Milan'dan ayrılacağını açıklayan Giroud'nun kariyerine Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles'ta devam etmesi bekleniyor.

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