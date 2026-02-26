İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,891
  • EURO
    51,9186
  • ALTIN
    7325.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Olivier Ntcham: Rakibimizi heyecanlı şekilde bekleyeceğiz
Spor

Olivier Ntcham: Rakibimizi heyecanlı şekilde bekleyeceğiz

Olivier Ntcham, Shkendija galibiyetiyle son 16'ya kalmanın reminding harika olduğunu ve golün ardından oyunun açıldığını söyledi.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2026 Perşembe 23:28 - Güncelleme:
Olivier Ntcham: Rakibimizi heyecanlı şekilde bekleyeceğiz
ABONE OL

Samsunsporlu Olivier Ntcham, Shkendija'yı toplamda 5-0'lık skorla geçerek Konferans Ligi'nde son 16 tura yükselmelerini değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Olivier Ntcham, "Aldığımız galibiyet, harika oldu. İlk yarıda biraz zorlandık. Sonrasında bulduğumuz golle oyunu açtık. Maçı kendi istediğimiz gibi oynamaya başladık. Sonradan 3 gol daha attık. Sonrasında kendi oyunumuzu daha rahat sergileyebildik." ifadelerini kullandı.

Ntcham, "Hem Shakhtar hem Rayo iyi rakipler. Çok iyi oyunculara sahipler. Topla oynamasını bilen takımlar. Rakibimizi heyecanlı şekilde bekleyeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

  • Olivier Ntcham
  • Shkendija galibiyeti
  • konferans ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Neye uğradığını şaşırdı: Oluşan çukur araçları adeta yuttu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.