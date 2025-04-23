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Spor

Olmo, Barcelona'yı zafere taşıdı

İspanya La Liga 33. hafta maçında Barcelona, sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi. Barcelona, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın tek golünü 46. dakikada Dani Olmo attı.

Haber Merkezi23 Nisan 2025 Çarşamba 01:27 - Güncelleme:
Olmo, Barcelona'yı zafere taşıdı
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İspanya La Liga 33. hafta maçında Barcelona, sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi. Barcelona, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 46. dakikada Dani Olmo attı.

Hansi Flick'in ekibi Barcelona, bu galibiyetle ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini elde etti. Mallorca, ligde iki maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde 76 puana yükseldi. Mallorca, 44 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Valladolid deplasmanına gidecek. Mallorca, Girona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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