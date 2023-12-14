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Spor

Ölüm grubundan sağ çıkanlar: Borussia Dortmund-PSG!

Ölüm grubu olarak adlandırılan Şampiyonlar Ligi F Grubunda adını bir üst tura yazdıran takımla belli oldu. Signal Iduna Park'tan 1-1 beraberlikle ayrılan Borussia Dortmun ve PSG, son 16'ya kalmayı başardı.

14 Aralık 2023 Perşembe 01:07 - Güncelleme:
Ölüm grubundan sağ çıkanlar: Borussia Dortmund-PSG!
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Şampiyonlar Ligi F Grubu son maçında Dortmund ile PSG karşılaştı.

Dortmund ev sahipliğinde oynanan maç 1-1 sonuçlandı. Dortmund'da Karim Adeyemi 51. dakikada takımını öne geçirdi. PSG 56. dakikada Zaire Emery ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmadan başka gol çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla puanını 8'e yükselten PSG, Milan'ın 2-0 kazanmasıyla grubu ikinci sırada tamamladı. Milan'ı ilk maçta 3-0 mağlup eden PSG, İkinci maçta 2-1 kaybetse de ikili averajla üst tura çıkan taraf PSG oldu.

Dortmund grubu 11 puanla lider tamamladı. Milan'ın kazanması sonrası ölüm grubunda ölen takım ise Newcastle United oldu.

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