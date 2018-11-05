Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ölüm tehditleri alan Shaqiri, kadrodan çıkarıldı

Liverpool’un yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri, Dünya Kupası’nda yaptığı ‘Arnavut Kartalı’ sevincinden dolayı Kızılyıldız maçı kadrosuna alınmadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda İsviçre formasıyla Sırbistan karşısında golü bulan Xherdan Shaqiri, gol sevincinde yaptığı ‘Arnavut Kartalı’ işaretiyle Sırp taraftarlardan büyük tepki görmüştü.

Liverpool’un Şampiyonlar Ligi’nde yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile oynayacağı mücadele öncesinde Sırp taraftarlardan ölüm tehdidi alan Shaqiri, Teknik Direktör Jurgen Klopp tarafından kadrodan çıkartıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye’nin ilk yerli ve milli jet motoru ilk testi başarıyla geçti

Türkiye’nin ilk yerli ve milli jet motoru ilk testi başarıyla geçti

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

200 saat uğraştı inanılmazı başardı

200 saat uğraştı inanılmazı başardı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA