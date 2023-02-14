''Ölüm var'' diyerek futbolu bırakan Emre Çolak, sahalara geri döndü!

Geçtiğimiz aylarda İspanya 3. Lig takımı CF Intercity'e transfer olan ve dün, "Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" diyerek futbolu bıraktığını açıklayan Emre Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla futbola geri döndüğünü duyurdu.



Tecrübeli futbolcu, mesajında, "Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım" ifadelerini kullandı.