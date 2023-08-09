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Spor

''Olumsuz düşünen biri değilim'' Virgil Van Dijk'tan kaptanlık açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da takımın yeni kaptanı olan Hollandalı stoper Virgil Van Dijk açıklamalarda bulundu.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 20:35 - Güncelleme:
''Olumsuz düşünen biri değilim'' Virgil Van Dijk'tan kaptanlık açıklaması
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İngiliz devi Liverpool'da bu yaz transfer sezonunda köklü değişimler yaşandı.

Geçtiğimiz haftalarda Jordan Henderson ve James Milner'ın ayrılığı sonrası Hollandalı savunma oyuncusu Virgil Van Dijk takımın yeni kaptanı olmuştu.

31 yaşındaki futbolcu, tecrübeli isimlerin ayrılması ve takımdaki yeni döneme değinerek; 'Takımda kaptanınız ve yardımcı kaptanınız ayrılıyor taraftarlarımızın şüphelerini bu yüzden anlayabiliyorum ama ben o kadar olumsuz düşünen biri değilim' dedi.

Virgil Van Dijk, "Çevremizdeki takımlara bakarsak çok zor olacak, ama tekrar orada olmak istiyoruz, tekrar meydan okumak istiyoruz. Kendimize güvenmeliyiz ve hala her gün öğreniyor olmalıyız. Ayrılan karakterler, başarıda büyük rol oynayan oyuncular oldu ama diğerleri öne çıkmak zorunda.' ifadelerini kullandı.

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