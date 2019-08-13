Olympiacos-Medipol Başakşehir İLK 11'LER
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. tur eleme maçında, 1-0'ın rövanşında deplasmanda Olympiacos ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
OLYMPIACOS: Jose Sa, Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas, Guilherme, Bouchalakis, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Vieira, Ponck, Clichy, Attamah, Azubuike, Visca, Robinho, Elia, Crivelli
Karşılaşmayı ilk düdük ile birlikte buradan takip edebilirsiniz…
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