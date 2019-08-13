Olympiacos-Medipol Başakşehir İLK 11'LER Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. tur eleme maçında, 1-0'ın rövanşında deplasmanda Olympiacos ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...