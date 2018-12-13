Olympiakos: 88 Anadolu Efes: 81
THY Euroleague'in 12. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'da Olympiakos'a 88-81 mağlup oldu ve 4. sırada kaldı.
THY Euroleague'in 12. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'da Olympiakos ile karşılaştı. Son periyota önde giren Anadolu Efes, maç sonunda rakibinin hücumlarını savunamadı ve sahadan 88-81 yenik ayrıldı. Anadolu Efes, 12. maçında 4. yenilgisini alırken 4. sırada kaldı.
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