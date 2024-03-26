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Spor

Olympiakos, Fenerbahçe maçı için UEFA'ya başvuracak

Olympiakos'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç ile ilgili UEFA'ya başvuracağı belirtildi.

Sabah26 Mart 2024 Salı 09:20 - Güncelleme:
Olympiakos, Fenerbahçe maçı için UEFA'ya başvuracak
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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından ligden çekilme kararını oylamak için 2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gidecek. Eğer kurulda ligden çekilme kararı çıkarsa, sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi'ndeki rakibi Olympiakos da UEFA'ya başvuracak.

Yunan ekibi, gerekçe olarak da 'Türkiye'deki statlar güvenli değil' argümanını sunacak ve maçı başka ülkede oynamak istediğini belirtecek.

BASKI KURMAYA ÇALIŞIYOR

Adeta pusuda bekleyen ve kurnazlık yapan Yunan ekibi, 'Türkiye'ye gelmek istemediği' için UEFA'ya baskı yapacak. Konunun uzmanları ise Fenerbahçe 'ligden çekilme' dilekçesine 'güvenlik' maddesini eklerse Olympiakos'un teklifinin kesinlikle kabul edileceğini savunuyor.

Maç yurt dışında bile oynansa Olympiakos'un o stada da 'seyirci alınmaması' konusunda talepte bulunabileceğini iddia ediyor. Olympiakos, bir anlamda arkadan dolanıp, çıkar sağlamaya çalışıyor.

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