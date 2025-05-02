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Spor

Olympiakos, Final Four'a yükseldi

Olympiakos, THY Avrupa Ligi play-off etabı 4. maçında karşılaştığı Real Madrid'i 86-84 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve Final Four'a yükselen taraf oldu.

Haber Merkezi2 Mayıs 2025 Cuma 00:53 - Güncelleme:
Olympiakos, Final Four'a yükseldi
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off etabı 4. maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'i 86-84 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve dörtlü finale kaldı.

Movistar Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-42 üstün gitti.

İkinci devrede etkili hücum eden Olympiakos, üçüncü periyodunu 68-65 önde bitirdiği karşılaşmayı 86-84 kazandı.

Yunanistan ekibinde Evan Fournier, 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de ise Mario Hezonja'nın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Seriyi 3-1 kazanan Olympiakos, Fenerbahçe Beko'nun ardından dörtlü finale yükselen ikinci takım oldu.

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