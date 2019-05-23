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Olympiakos, ikinci lige düşürüldü

Olympiakos, Panathinaikos ile karşılaşacağı Yunanistan Ligi çeyrek final serisi ilk maçına çıkmayınca İkinci Lig'e düşürüldü.

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Yunan devi Olympiakos, Panathinaikos ile oynanacak Yunan Ligi playoff serisi birinci maçına çıkmadığı için ikinci lige düşürüldü.

Yunanistan Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Lig playoff birinci maçına katılmayan Olympiakos, kurallar gereği diğer playoff maçlarından da men edlmiştir. Olympiakos, aldığı sonuçlardan bağımsız olarak ligin son sırasına indirilmiş ve bunun sonucu olarak İkinci Lig'e düşürülmüştür." denildi.

Olympiakos, Yunanistan Kupası yarı finalinde yaşananlardan sonra Panathinaikos'a karşı yabancı hakemler görevlendirilmediği müddetçe hiçbir Yunanistan Ligi ve kupa maçlarına çıkmayacağını daha önce ilan etmişti.

Bu kararın ardından Olympiakos, ligde oynanan Panathinaikos maçına da benzer sebeple çıkmamıştı.

(Sporx)

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