Spor

Olympiakos, Kairat'ı tek golle geçti

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Olympiakos, Kairat deplasmanında tek golle galip geldi. Yunan ekibi 5 puana yükselerek son iki maç öncesi üst tur iddiasını sürdürdü.

HABER MERKEZİ9 Aralık 2025 Salı 21:21
Olympiakos, Kairat'ı tek golle geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Olympiakos, Kairat deplasmanına konuk oldu. Olympiakos, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Yunan temsilcisine galibiyeti getiren tek golü 73. dakikada Gelson Martins kaydetti.

Bu sonucun ardından Olympiakos, Şampiyonlar Ligi'nde 5 puana yükseldi ve son iki maç öncesi üst tur için umudurunu korudu. Kairat, 1 puanda kaldı.

Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Olympiakos, sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Kairat, bu kez evinde Club Brugge'yi konuk edecek.

Maçın oynandığı anda hava sıcaklığının -21 derece olması ise karşılaşmayı oldukça zorlu bir atmosfere dönüştürdü.

