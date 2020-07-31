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Spor

Olympiakos, Miha Zajc için devrede

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Miha Zajc'a Yunanistan'dan Olympiakos talip oldu.

31 Temmuz 2020 Cuma 21:01 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 21:01
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Fenerbahçe'de beklentilerin altına kalan Miha Zajc'ın transferi için Olympiakos devreye girdi. 

Yunan basınında yer alan habere göre; Olympiakos'un patronu Pedro Martins, Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc'ı kadrosunda görmek istiyor.

Haberde; Zajc'ın orta sahada birçok bölgede forma giyebildiği ve yaratıcı bir oyuncu olduğu yönünde vurgu yapıldı.

Fenerbahçe'de bu sezon 17 maça çıkan Zajc, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Sloven futbolcunun sarı-lacivertli kulüple 2023'e dek sözleşmesi bulunuyor.

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