31 Temmuz 2020 Cuma 21:01 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 21:01

Fenerbahçe'de beklentilerin altına kalan Miha Zajc'ın transferi için Olympiakos devreye girdi.

Yunan basınında yer alan habere göre; Olympiakos'un patronu Pedro Martins, Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc'ı kadrosunda görmek istiyor.

Haberde; Zajc'ın orta sahada birçok bölgede forma giyebildiği ve yaratıcı bir oyuncu olduğu yönünde vurgu yapıldı.

Fenerbahçe'de bu sezon 17 maça çıkan Zajc, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Sloven futbolcunun sarı-lacivertli kulüple 2023'e dek sözleşmesi bulunuyor.