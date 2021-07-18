Olympiakos N'Koudou transferi için ısrarcı

18 Temmuz 2021 Pazar 01:01 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 01:01

Sporx'in Yunan basınına dayandırdığı habere göre N'Koudou transferi için ısrarcı olan Olympiakos'a Beşiktaş'ın tavrı olumlu ancak siyah beyazlıların sunduğu şartların zorlayıcı olabileceği belirtiliyor. N'Koudou'yu kiralamak isteyen Olympiakos'a olumlu yanıt veren Beşiktaş'ın 1 yıl kiralık süresinin ardından zorunlu satın alma opsiyonunu şart koşmasının transferi zora soktuğu belirtiliyor.

Haberlerde Beşiktaş'ın N'Koudou satışı için zorunlu satın alma opsiyonu şartını çekmesi halinde transferin kısa sürede çözülebileceği aktarılıyor.

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Georges-Kevin N'Koudou Süper Lig'de 2 sezonda 58 maça çıktı ve 11 gol 5 asist üretti.