İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2021 Pazar / 8 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5176
  • EURO
    10,1401
  • ALTIN
    496.377
  • BIST100
    1363.28
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Olympiakos N'Koudou transferi için ısrarcı
Spor

Olympiakos N'Koudou transferi için ısrarcı

Beşiktaş'ın kapısını Georges-Kevin N'Koudou için daha önceden çalan Yunan ekibi Olympiakos'un bu transferi gerçekleştirmek için yeniden çalışmalara başladığı belirtildi.

18 Temmuz 2021 Pazar 01:01 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 01:01
ABONE OL

Sporx'in Yunan basınına dayandırdığı habere göre N'Koudou transferi için ısrarcı olan Olympiakos'a Beşiktaş'ın tavrı olumlu ancak siyah beyazlıların sunduğu şartların zorlayıcı olabileceği belirtiliyor. N'Koudou'yu kiralamak isteyen Olympiakos'a olumlu yanıt veren Beşiktaş'ın 1 yıl kiralık süresinin ardından zorunlu satın alma opsiyonunu şart koşmasının transferi zora soktuğu belirtiliyor.

Haberlerde Beşiktaş'ın N'Koudou satışı için zorunlu satın alma opsiyonu şartını çekmesi halinde transferin kısa sürede çözülebileceği aktarılıyor.

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Georges-Kevin N'Koudou Süper Lig'de 2 sezonda 58 maça çıktı ve 11 gol 5 asist üretti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.