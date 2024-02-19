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Spor

Olympiakos, PAOK'a acımadı: 4-1

Olympiakos, Yunanistan Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı PAOK'u 4-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

19 Şubat 2024 Pazartesi 00:10 - Güncelleme:
Olympiakos, PAOK'a acımadı: 4-1
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Yunanistan Ligi 23. hafta maçında Olympiakos, deplasmanda PAOK ile karşılaştı.

Stadio Toumbas'ta oynanan maçı Olympiakos 4-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Navarro, 54. dakikada Podence, 83 ve 90. dakikalarda ise El Kaabi kaydetti.

Bu sonuçla Olympiakos, zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı. Konuk ekip Panathinaikos ve PAOK ile arasındaki puan farkını 4'e, AEK ile arasındaki puan farkını ise 5'e indirdi.

Şampiyonluğun play off ile belirlendiği ligde Olympiakos haftayı 4. sırada tamamladı.

Fatih Terimli Panathinaikos'un da puan kaybettiği haftada puan durumu şu şekilde oluştu;

(52) AEK

(51) PAOK

(51) Panathianikos

(47) Olympiakos

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