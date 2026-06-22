Olympiakos'ta Alec Peters'ın alternatifi Bonzie Colson

Olympiakos'ta yaz döneminin en önemli gündem maddelerinden biri Alec Peters'ın geleceği oldu.

Dört sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen Peters'ın, kariyerine Olimpia Milano'da devam etmeye hazırlandığı belirtilirken Yunan temsilcisi de alternatifini belirledi.

İLK ADAY BONZIE COLSON

Yunan basınında yer alan haberlere göre Olympiakos, Fenerbahçe Beko forması giyen Bonzie Colson ile temaslarını sıklaştırdı. Georgios Bartzokas'ın rotasyonunda Peters'ın boşluğunu doldurması planlanan 30 yaşındaki oyuncunun, transfer listesinin ilk sırasında bulunduğu aktarıldı.

Haberde, taraflar arasındaki görüşmelerin ileri aşamada olduğu ve Olympiakos yönetiminin transferi kısa süre içinde netleştirmek istediği ifade edildi.

AVRUPA'DA YÜKSELEN KARİYER

Bonzie Colson, Avrupa kariyerinde farklı liglerde sergilediği performansla dikkat çekti.

Darüşşafaka, SIG Strasbourg ve Pınar Karşıyaka deneyimlerinin ardından Maccabi Tel Aviv'de EuroLeague seviyesinde önemli bir çıkış yakalayan ABD'li forvet, sonrasında Fenerbahçe Beko'nun kadrosuna katıldı.