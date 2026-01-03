Olympiakos'ta istediğini bulamadı: Yusuf Yazıcı Fransa'ya yakın

Yunanistan ekiplerinden Olympiakos forması giyen Yusuf Yazıcı için flaş bir gelişme yaşandı. Kulübünde yeteri kadar şans bulamadığını düşünen milli futbolcunun, Fransa'ya geri dönmek istediği belirtildi.

Yusuf, zaman zaman çok iyi performans gösterse de istediği kadar şans bulamadı. Bu sezon Yunanistan Süper Ligi'nde 11 maçta sadece 191 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu, bu süreçte 1 gol, 2 asiste imza attı.

28 yaşındaki futbolcu kupadaki 4 maçta, 4 gol, 4 asist üretmesine karşın bir türlü hocası Luis Mendilibar'ın gözüne giremedi. Olympiakos'un Şampiyonlar Ligi listesinde de yer almayan Yusuf, ara transferde başka bir takımda yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi.

FRANSA'YA DÖNMEK İSTİYOR

L'Equipe, tecrübeli futbolcunun tekrar Fransa Ligue 1'de forma giyme konusunda çok istekli olduğunu yazdı. Milli oyuncu, 2018- 2019 sezonunun bitiminde Trabzonspor'dan Lille'e 18 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Fransız kulübünde başarılı bir dönem geçiren deneyimli orta saha, 135 maçta 29 gol 15 asistlik performansla takımın en önemli isimlerinden birisi haline gelmişti.