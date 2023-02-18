İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2023 Cumartesi / 28 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Olympiakos'ta Marcelo hikayesi sona erdi
Spor

Olympiakos'ta Marcelo hikayesi sona erdi

Sezon başında Olympiakos'a imza atan Brezilyalı yıldız Marcelo, Yunan ekibiyle olan sözleşmesini feshederek yollarını ayırdı.

18 Şubat 2023 Cumartesi 18:25 - Güncelleme:
Olympiakos'ta Marcelo hikayesi sona erdi
ABONE OL

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a imza atan Marcelo, Yunanistan'da tutunamadı.

OLYMPİAKOS HİKAYESİ KISA SÜRDÜ

La Liga devi Real Madrid'den ayrılarak Olympiakos'a imza atan Marcelo, Yunan ekibiyle olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshederek yollarını ayırdı.

MARCELO'NUN YUNANİSTAN PERFORMANSI

Marcelo, Olympiakos'ta sakatlığı sebebiyle sadece 10 maça çıktı ve bunların yalnızca 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 332 dakika sahada kalan 34 yaşındaki tecrübeli sol bek oyuncusu, 3 gol ile skora etki edebildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.