Olympiakos'ta Marcelo hikayesi sona erdi

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a imza atan Marcelo, Yunanistan'da tutunamadı.

OLYMPİAKOS HİKAYESİ KISA SÜRDÜ

La Liga devi Real Madrid'den ayrılarak Olympiakos'a imza atan Marcelo, Yunan ekibiyle olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshederek yollarını ayırdı.

MARCELO'NUN YUNANİSTAN PERFORMANSI

Marcelo, Olympiakos'ta sakatlığı sebebiyle sadece 10 maça çıktı ve bunların yalnızca 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 332 dakika sahada kalan 34 yaşındaki tecrübeli sol bek oyuncusu, 3 gol ile skora etki edebildi.