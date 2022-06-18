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Spor

Olympiakos'un efsane ismi Georgios Printezis basketbolu bıraktı

Yunanistan basketbolunun önemli isimlerinden Georgios Printezis, 37 yaşında emekli olduğunu açıkladı.

IHA18 Haziran 2022 Cumartesi 13:46 - Güncelleme:
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Avrupa ve Yunan basketbolunun önemli isimlerinden Georgios Printezis, 37 yaşında emekli olduğunu duyurdu. Olympiakos ile bu sezon şampiyonluk yaşayan Yunan oyuncu, ödül töreninde yaptığı açıklamada basketbolu bıraktığını söyledi.

Printezis kariyerinde Olimpiakos ve Unicaja Malaga takımlarında forma giydi.

Georgios Printezis, Olympiakos ile 2012 ve 2013 yıllarında THY Euroleague'de şampiyonluk yaşarken, 4 kez Yunanistan Ligi ve 2 kez de Yunanistan Kupası'nı kazandı. Printezis ayrıca Yunanistan Milli Takımı ile de 2009 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.

Yunan basketbolcu, İstanbul'da düzenlenen 2012 Euroleague Final-Four finalinde CSKA Moskova karşısında son saniyede attığı basketle takımına kupayı kazandırmıştı.

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