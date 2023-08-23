Omar Colley: Hedefimiz gruplara katılmak

Ellerinden geleni yapacaklarını belirten Colley, "Hedefimiz gruplara katılmak. İyi bir oyun oynamak istiyoruz. Bunu İstanbul'a da taşıma hedefimiz var. Gruplara kalmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Herkesin mutlaka forma şansı bulacağına değinen Omar Colley, "Amartey iyi bir oyuncu ama işin daha başındayız. Geniş bir kadromuz var. Bu kadroda herkes mutlaka oynayacaktır, şans bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Omar Colley son olarak Dinamo Kiev hakkında da yorumda bulundu: "Dinamo Kiev de çok büyük bir kulüp. Onlar da kazanmak isteyecektir. Bizim de hedefimiz bu yönde olacaktır."