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Spor

Omar Colley ve Gambiya, Afrika Kupası'na gidiyor

Afrika Kupası Elemeleri G Grubu'nda Omar Coley'in kadrosunda bulunduğu Gambiya, sahasında Kongo ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi. Gambiya, bu sonuçla Afrika Kupası'na katılım hakkı elde etti.

11 Eylül 2023 Pazartesi 00:33 - Güncelleme:
Omar Colley ve Gambiya, Afrika Kupası'na gidiyor
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Gambiya, 2-0 geriye düştüğü maçta Kongo ile 2-2 berabere kaldı ve Afrika Kupası'na katılım hakkı elde etti. Gambiya'da Beşiktaşlı Omar Colley 90 dakika sahada kaldı.

Kongo, 30. dakikada Gaius Makouta ve 45. dakikada Silvere Ganvoula'nın penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti. Gambiya bu gollere 79. dakikada Yankuba Minteh ve 90. dakikada Muhammed Badamosi ile karşılık verdi.

Gambiya'da Beşiktaşlı Omar Colley 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Gambiya, grupta 10 puana yükseldi ve Afrika Kupası'na katılmayı garantiledi. Kongo ise grupta 7 puanda kaldı.

  • Afrika Kupası
  • Gambiya Kongo maçı
  • 2-2 sonuç

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