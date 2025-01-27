Omar Elabdellaoui, 33 yaşında futbolu bıraktı

Bir zamanlar Galatasaray'da da forma giyen Omar Elabdellaoui, kariyeri ile ilgili önemli bir karar aldı.

Norveçli futbolcu, profesyonel futbol kariyerini 33 yaşında sonlandırdığını açıkladı.

Omar Elabdellaoui, yaptığı paylaşımda "Artık bu güzel oyundan, bana hayal edebileceğimden çok daha fazlasını veren oyundan uzaklaşma zamanım geldi. Bu inanılmaz yolculuğun parçası olan herkese kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Bodo/Glimt forması giymişti.

Kariyerinde 298 maçta forma giyen Omar Elabdellaoui, 14 gol atarken, 25 asist yaptı.