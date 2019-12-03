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Omar Elabdellaoui, Fenerbahçe'nin radarına girdi

Olympiakos - PAOK maçını yakından takip eden Fenerbahçe, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi beğendi.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Hafta sonu Yunanistan Ligi’nde oynanan Olympiakos – PAOK maçı Avrupa devlerinin dikkatinden kaçmazken birçok kulübün scout ekibinin Georgios Karaiskakis Stadı’ndaki yerini aldığı belirtildi.
 
FENERBAHÇE ELABDELLAOUİ'Yİ TAKİP ETTİ
 
Liderliği yakından ilgilendiren mücadelede Ingi Ingason’un golüne cevap veren Valbuena takımına 1 puan kazandırırken dev mücadelenin Fenerbahçe, Galatasaray, Celtic, Rennes, Werder Bremen, Nice ve Fiorentina gibi kulüpler tarafından dikkatle takip edildiği öğrenildi. Deplasman ekibi PAOK’ta oynayan Josip Misic kendisini izleyenleri hayran bırakırken, özellikle Fenerbahçe’nin sezon sonunda Olympiakos’la sözleşmesi sona erecek olan Omar Elabdellaoui ile yakından ilgilendiği ortaya çıktı.
 
NORVEÇLİ FUTBOLCUNUN PİYASA DEĞERİ ŞU ANDA 6 MİLYON EURO
 
Skeid Oslo alt yapısından M.City U18 takımına gittikten sonra Stromgodset, Feyenoord, Braunschweig, Hull City ve son olarak Olympiakos formaları giyen 27 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezon 31 maçta 5 gol 7 asistlik performans ortaya koyarken, Omar Elabdellaoui’nin özellikle Isla’nın yerin düşünüldüğü hatta Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcuyla görüşmelere başladığı kaydedildi.
 

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