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Spor

Omar Elabdellaoui: Futbola 2. kez geri döndüm

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenen Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Şubat 2022 Pazartesi 23:17 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 23:17
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Galatasaray'da sahalara geri dönen Omar Elabdellaoui, Göztepe karşılaşmasının ardından konuştu.

Geri dönmesi hakkında konuşan Omar Elabdellaoui, "Çok zor zamanlardan geçtim. Zor sakatlıktı. Çok mücadele ettim. Tekrar sahalara geri dönmem, en sevdiğim şeyi yapmam gibiydi. Hayalimi ikinci kez gerçekleştirdim, futbola 2. kez geri döndüm. Bu süreçte bana yardım eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.

30 yaşındaki futbolcu, "Ailem, eşim, menajerim, Fatih Terim, başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız, yeni hocamız Torrent, takım arkadaşlarım bana destek oldu. Tüm Türkiye bana çok fazla yardımcı oldu. Benim için çok özel bir akşamdı. Sahaya geri döndüğümde 3 puanı almak mutluluk yarattı bende." diyerek sözlerini noktaladı.

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