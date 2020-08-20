Omar Elabdellaoui neden Galatasaray'ı seçtiğini anlattı

20 Ağustos 2020 Perşembe 18:27 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 18:27

Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı yeni transferi Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılı takımı tercih nedenini anlattı ve oyuncunun menajeri Mikail Adampour da Avrupa'dan gelen birçok teklifi reddettiklerini söyledi.



Omar'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"GELENEK BANA CAZİP GELDİ"

Omar Elabdellaoui, şampiyonluk mücadelesi vermek için Galatasaray'a geldiğini söylerken, "Olympiakos'ta 6 harika yıl geçirdikten sonra, rekabet faktörü benim için önemliydi. Kariyerim boyunca kupalar için mücadele ettim. Diğer kulüplerin ilgisi benim için harikaydı. Tüm seçenekleri ekibimle birlikte inceledim ve Galatasaray'ın kupalar için savaşma geleneği benim için cazip geldi." dedi.

"İNGİLTERE, ALMANYA, İTALYA'YI REDDETTİ"

Menajer Adampour ise, "Başka takımların da ilgisi vardı. Omar'a teklif yapan ülkeler arasında İngiltere, Almanya ve İtalya'da var. Kulüplere saygımdan isimlerini söylemeyeceğim ve bunun ötesinde de bir açıklama yapmayacağım." ifadelerini kullandı. Norveç basını, Elabdellaoui'ye Premier Lig'den Aston Villa, Serie A'dan Fiorentina ile Bundesliga'dan Augsburg ve Schalke'nin teklif yaptığını kaydetti.