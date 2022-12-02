Omar Elabdellaoui'nin yeni takımı belli oldu

Bodo/Glimt, Galatasaray'dan ayrılan Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Norveçli sağ bek Elabdellaoui ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Manchester City altyapısında yetişen 30 yaşındaki futbolcu, Stromsgodset, Feyenoord, Eintracht Braunschweig, Olympiakos ve Hull City'de oynadıktan sonra 2020'de Galatasaray'a imza atmıştı.



Galatasaray'da oynadığı dönemde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve görme kaybı oluşan Elabdellaoui, operasyon geçirerek uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Sarı-kırmızılılarda 20 maça çıkan tecrübeli futbolcu, eylül ayında kulüple yollarını ayırmıştı.

