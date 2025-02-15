Omar Marmoush, Manchester City'i zafere taşıdı

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-0'lık skorla Manchester City oldu.

Manchester City'nin ilk üç golünü Omar Marmoush attı. Mısırlı yıldız, 19, 24 ve 33. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Pep Guardiola'nın ekibinde dördüncü gol 84. dakikada James Mcatee'den geldi.

Manchester City'de Omar Marmoush'un attığı ilk golün asisti kaleci Ederson'dan geldi. Ederson, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 16. maçta 3. asistini yaptı. Brezilyalı eldiven, Premier Lig'deki asist sayısını ise 6'ya yükseltti ve bu alanda zirveye çıktı.

Premier Lig'de bir hafta aradan sonra kazanan Manchester City, 44 puana yükseldi. Üst üste ikinci yenilgisini alan Newcastle United ise 41 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Newcastle United, sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek.