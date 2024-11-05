İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2024 Salı / 4 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2663
  • EURO
    37,5454
  • ALTIN
    3020.4
  • BIST100
    8618.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Omar Marmoush'a Bayern Münih kancası

Almanya Ligi devi Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'ta sergilediği performansla birçok kulübü peşine takan yıldız golcü Omar Marmoush ile ilgileniyor.

5 Kasım 2024 Salı 22:46 - Güncelleme:
Omar Marmoush'a Bayern Münih kancası
ABONE OL

Eintracht Frankfurt'un yıldız golcüsü Omar Marmoush için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sky'da yer alana habere göre; Bayern Münih, Frankfurt forması giyen Omar Marmoush ile igileniyor.

BONSERVİS ÜCRETİ BELLİ OLDU

25 yaşındaki futbolcu için Alman ekibi, 50-60 milyon euro arası bir bonservis ücreti talep ediyor.

Mısırlı golcü ile Bayern'in yanı sıra Premier Lig devi Liverpool'un da ilgilendiği belirtildi.

Birçok Avrupa devinin takip ettiği Marmoush, bu sezon Frankfurt ile 14 maça çıktı ve 12 gol, 9 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.