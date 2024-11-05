Omar Marmoush'a Bayern Münih kancası

Eintracht Frankfurt'un yıldız golcüsü Omar Marmoush için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sky'da yer alana habere göre; Bayern Münih, Frankfurt forması giyen Omar Marmoush ile igileniyor.

BONSERVİS ÜCRETİ BELLİ OLDU

25 yaşındaki futbolcu için Alman ekibi, 50-60 milyon euro arası bir bonservis ücreti talep ediyor.

Mısırlı golcü ile Bayern'in yanı sıra Premier Lig devi Liverpool'un da ilgilendiği belirtildi.

Birçok Avrupa devinin takip ettiği Marmoush, bu sezon Frankfurt ile 14 maça çıktı ve 12 gol, 9 asist yaptı.