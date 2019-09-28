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Ömer Bayram derbide formayı kaptı

Galatasaray'da Ömer Bayram'ın iyi performansı oyuncuya ilk 11 yolunu açtı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla çok da iç açmayan ve transfer sezonunda takımdan ayrılacağı yazılıp çizilen Ömer Bayram’ın orta sahada oynadığı futbol bir hayli dikkat çekti.
 
ÖMER BAYRAM EN HAZIR FUTBOLCU
 
Orijinal mevkisinin dışında farklı bir bölgede oynamasına rağmen topu iyi kullanan ve Malatya maçında bir de asist yapan Ömer Bayram’ın bugün Fenerbahçe derbisinde kesin olarak forma giymesi beklenirken, Terim’in tecrübeli futbolcuya ilk 11’de şans vereceği öğrenildi. Sezon başından beri Galatasaray’ın en hazır oyuncusu izlenimi veren 28 yaşındaki Ömer, N’Zonzi’nin partneri olacak gibi gözükürken, sol ayaklı ismin topu iyi kullanmasının yanı sıra son çizgiye inmesi ve isabetli ortaları Seri’nin yedek kulübesine gönderileceği ihtimalini bir hayli güçlendiriyor.
 
Ömer Bayram 1-0 biten Kasımpaşa maçında da Falcao’ya asist yapmıştı.

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