İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2021 Pazar / 21 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3443
  • EURO
    9,8913
  • ALTIN
    487.616
  • BIST100
    1458.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ömer Bayram: İstatistiklere bakarsak, asistlerim ön plana çıkıyor
Spor

Ömer Bayram: İstatistiklere bakarsak, asistlerim ön plana çıkıyor

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram Süper Lig'de karşılaşacakları Kasımpaşa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2021 Pazar 18:47 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 18:47
ABONE OL

Transferler ve maç yoğunluğu hakkında konuşan Ömer Bayram "Maç programımız yoğun. Yeni takım olduk, yeni arkadaşlarımız geldi. Sürece ihtiyaç vardı. kazanma duygusunu yakalamak önemliydi." dedi.

Taraftarların zaman zaman kendisine yönelik tepkisinin sorulmasının ardından Ömer Bayram "Fatih Hocama desteği için teşekkür ederim. Galatasaray büyük camia, eleştiri olur. Oynamadığım mevkii kalmadı. Bu bizim görevimiz. İstatistiklere bakarsak, asistlerim ön plana çıkıyor. Ne mutlu bana. Çok tepki aldım ama taraftarın dediğine çok bakmıyorum. Hocamın dediği önemli. Her zaman bana güvendi ve ben de onun güvenini boşa çıkarmadım." açıklamasını yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.