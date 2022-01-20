Ömer Bayram: Taraftarlarımızdan özür diliyorum

20 Ocak 2022 Perşembe 22:37 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 22:37

Galatasaraylı Ömer Bayram, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın durumu hakkında konuşan Ömer Bayram, "Öne geçtik. İstediğimiz oyunu oynamaya çalıştık. Kırılma anları vardı. 11 maçlık seri vardı. 1-0 öne geçtik. Konsantre eksikliği diyebilirim. Uzatma anlarında böyle bir gol yersen mental olarak tabii sıfırdan başlıyoruz. 1 galibiyet bizim için çoğu şeyi değiştirebilir. 1-0'da çok odaklandık, geriye çekildik. Gol yiyince takımda bir düşüş oldu. Takımı ayağa kaldırmak istiyorsun ama zor bir durumdu. Bunu kırmamız lazım. Karakter çok önemli. Futbolda genç vs. bir şey kalmadı. Sahaya çıkan Galatasaraylı her oyuncu o sorumluluğu alacak, liderliği gösterecek. Galatasaray forması çok değerli. Herkes kıymetini bilecek. 1-1 olunca kırıldık. İkinci yarı yine pozisyonlara girdik. Kaçırıyorsun, kaçırıyorsun, bir düşüş oluyor. Ben buna bağlıyorum." dedi.

Ömer Bayram, "Devamlı konuşuyoruz aramızda. Ancak artık konuşmayı bir kenara bırakacağız. Antrenmanda, sahada varımızı yoğumuzu verip bu takımı yukarı taşımalıyız." açıklamasını yapto.

Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcu, "Maçtan maça bakacağız. Trabzonspor maçı var. 1 galibiyet bizi farklı bir havaya sokabilir. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Çok gerginler. Biz bu duruma getirdik. Bunun cevabını sahada vermeliyiz." diyerek sözlerini noktaladı.