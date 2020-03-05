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Spor

Ömer Bayram'a 2+1 yıllık sözleşme daha

Ömer Bayram, bu sezon gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazandı. Süper Lig'de yaptığı 10 asistle bu alanda Başakşehirli Visca ile zirveyi paylaşan Ömer, sarı-kırmızılı takımın çıkışında önemli bir rol üstlendi. Yönetim, 28 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme önerecek.

05 Mart 2020 Perşembe 09:49 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 09:49

Fatih Terim'in sol bekten alıp orta sahaya koymasıyla bambaşka bir kimliğe bürünen Ömer Bayram, bu farkını rakamlara da yansıttı. Yaptığı 10 asistle kariyer rekoru kıran, aynı zamanda da Süper Lig'de bu alanda zirvede yer alan deneyimli futbolcu, performansının ödülünü almaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da ilk 11'in değişilmezleri arasında yer alan 28 yaşındaki oyuncuya, gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 2+1 yıllık yeni kontrat önerilecek. Yıllık 400 bin euro kazanan Ömer Bayram'ın maaşında da ciddi bir düzeltme yapılacak.

Sarı-kırmızılı ekibin bu kararında, yabancı kuralının değişme ihtimali de önemli bir etken olarak görülüyor.

Ömer Bayram, Galatasaray'da bu sezon 20 lig, 5 Şampiyonlar Ligi ve 5 Türkiye Kupası olmak üzere 30 resmi maçta forma giydi. Ligde 10 asist yapan milli futbolcu, tüm kulvarlarda toplamda 1 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

(Sabah)

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