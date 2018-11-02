Ömer Bayram'a Ayew uyarısı
Teknik Direktör Terim futbolcularından ilk dakikadan itibaren tribün gücünü de arkalarına alarak rakibi bunaltmalarını istedi. Tecrübeli hoca erken gelebilecek bir golün işlerini çok kolaylaştıracağını belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında kendilerini zafere götürecek formülü böyle verdi: Coşku, pres ve hücum...
Kendi sahalarında oynayacakları zorlu maçta 50 bine yakın taraftarın desteğiyle karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Terim, oyuncularından 90 dakika coşku ile mücadele etmelerini istedi.Sarı-kırmızılı teknik adam, sahanın her bölgesinde pres yapmalarını beklediği futbolcularına ilk dakikadan itibaren rakibi bunaltmalarını söyledi.
Fenerbahçe’ye uygulanacak şok baskı ile bulunacak golün işlerini kolaylaştıracağını düşünen tecrübeli hoca, bundan dolayı ilk dakikalarda ele geçirilecek skor avantajının önemine dikkat çekti.
Ayew uyarısı
Terim, futbolcularına Fenerbahçe maçı için hücum emri verirken, bu oyun felsefesinin kendilerini sonuca götüreceğini aktardı.
Sarı-kırmızılı hoca, Fenerbahçe’nin geride bekleyip, kontratakları kovalayacağını, bu nedenle de arka tarafta gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Terim, Ozan ile Serdar Aziz’i bu nedenle özel olarak uyarırken, beklerden de her iki futbolcunun arasına atılacak toplar konusunda dikkatli olmalarını söyledi. Özellikle Ayew konusunda Ömer Bayram’a uyarılar yapan Terim, Serdar Aziz’den de bu futbolcuya müdahalelerinde uyanık olmasını istedi.
Terim, Fenerbahçe’nin duran toplarla sonuca gidebileceğini bu nedenle ceza alanına yakın bölgelerde gereksiz faullerden kaçınılmasını oyuncularına aktardı.
(Milliyet)
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