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Spor

Ömer Bayram'dan Galatasaray'a 3 yıllık imza

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Ömer Bayram'la yeniden anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılıların üç yıllık anlaşma sağladığı milli futbolcu yıllık 6 milyon TL kazanacak.

11 Haziran 2021 Cuma 00:19 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 00:19
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Muslera ve Marcao'nun sözleşmesini uzatan Galatasaray'da iç transfer çalışmaları devam ediyor. Spor Arena'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı ekip, sözleşmesi sona eren Ömer Bayram'la yeniden anlaşmaya vardı.

Sözleşmesi TL'ye çevrilen Ömer'e yüzde 50'ye yakın zam uygulanarak sezon başına 6 milyon TL karşılığında anlaşma sağlandı.

29 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde Galatasaray ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

2018 yaz transfer döneminde Akhisarspor'dan 400 bin Euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan milli oyuncu, Sarı Kırmızılı ekiple çıktığı 97 maçta 2 gol, 20 asistle skora katkı sağladı.

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