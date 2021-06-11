11 Haziran 2021 Cuma 00:19 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 00:19

Muslera ve Marcao'nun sözleşmesini uzatan Galatasaray'da iç transfer çalışmaları devam ediyor. Spor Arena'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı ekip, sözleşmesi sona eren Ömer Bayram'la yeniden anlaşmaya vardı.

Sözleşmesi TL'ye çevrilen Ömer'e yüzde 50'ye yakın zam uygulanarak sezon başına 6 milyon TL karşılığında anlaşma sağlandı.

29 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde Galatasaray ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

2018 yaz transfer döneminde Akhisarspor'dan 400 bin Euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan milli oyuncu, Sarı Kırmızılı ekiple çıktığı 97 maçta 2 gol, 20 asistle skora katkı sağladı.