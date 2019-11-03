Ömer Bayram’dan tam puanlık oyun
GALATASARAY, Rize’yi 2-0 ile geçerken asıl mevkisi dışında orta alanda forma giyen Ömer Bayram tam not aldı.
- Star Spor
Terim daha önce 28 yaşındaki oyuncu için “Onu sol bekte oynatmayı hiç düşünmüyorum” diyerek orta alanda forma giydireceğinin sinyallerini vermişti. Ömer de Rize maçında orta alanda görev yaparken çok başarılı oldu. 10 ikili mücadele kazanıp, 3 top kaptı ve 4 adam eksiltti, bu istatistiklerde takımının en iyisi oldu.
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