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Spor

Ömer Bayram'ın yeni takımı belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

8 Eylül 2022 Perşembe 18:47 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de yaptığı transferlerle dikkat çeken Eyüpspor, Ömer Bayram'ı da renklerine bağladı.

İstanbul temsilcisi, Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Eyüpspor, bu transfer döneminde daha önce Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü transfer etmiş, sarı-kırmızılılardan ayrılan Ryan Babel'i de renklerine katmıştı.

ÖMER BAYRAM'IN GALATASARAY KARNESİ

Ömer Bayram, Galatasaray'da toplam 126 resmi maçta forma giydi. 31 yaşındaki sol bek oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 23 asistle takımına katkıda bulundu.

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