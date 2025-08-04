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Spor

Ömer Bayram'ın yeni takımı belli oldu

Sarıyer, 2025-2026 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılar, sol kanat oyuncusu Ömer Bayram'ı transfer etti.

IHA4 Ağustos 2025 Pazartesi 20:26 - Güncelleme:
Ömer Bayram'ın yeni takımı belli oldu
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sarıyer, deneyimli oyuncu Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı.

Sarıyer, 2025-2026 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılar, sol kanat oyuncusu Ömer Bayram'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli sol bek Ömer Bayram ile anlaşmaya vardık. Yeni sezonda formamızla sahada olacak deneyimli oyuncumuza "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu Amed Sportif Faaliyetler'de tamamlarken, 1. Lig'de 32 karşılaşmada forma giydi.

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