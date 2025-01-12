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  • Ömer Erdoğan: Artık 3 puanlarla bir seri yakalamamız lazım
Spor

Ömer Erdoğan: Artık 3 puanlarla bir seri yakalamamız lazım

Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, maçın ardından konuştu. Erdoğan, “Bu ligde her puanın önemi var. Memnun muyuz 1 puandan, değiliz. Kadro derinliğini biraz daha genişletebilirsek daha iyi olacağız. Artık 3 puanlarla bir seri yakalamamız lazım” dedi.

IHA12 Ocak 2025 Pazar 17:23 - Güncelleme:
Ömer Erdoğan: Artık 3 puanlarla bir seri yakalamamız lazım
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor, konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Maçın önemini futbolcularımızla paylaştım. Uzun süre sonra bir galibiyetle taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk. Oyuncularımıza sahada verdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Yeterli mi değil. Daha çok çalışacağız. 3. bölgede daha etkili pozisyonlara girmemiz gerekiyor. Rakibe gol dışında pozisyon vermedik. Golü yedikten sonra oyunu kontrol etmeye çalıştık. Kesinlikle 3 puan için çıkmıştık maça. Bu ligde her puanın önemi var. Memnun muyuz 1 puandan, değiliz. Kadro derinliğini biraz daha genişletebilirsek daha iyi olacağız. Artık 3 puanlarla bir seri yakalamamız lazım" dedi.

"TOLGA İLE EFKAN'A BİRÇOK KULÜP TALİPTİ"

Bir gazetecinin, "Transfer çalışmaları ne durumda?" şeklindeki sorusuna Erdoğan, "Tolga ile Efkan bizim istediğimiz oyunculardı. Oyun kalitemizi ikisi de artıracak inşallah. Bu iki futbolcuyu transfer etmek kolay olmadı. Oyunculara birçok kulüp talipti. Başkanımız ve sportif direktörümüz 3 gün Ankara'daydı bu transferi bitirmek için. Devre arasında tanıdığımız futbolcuyu almak daha avantajlı. Çünkü zaman yok. Aramıza ofansif anlamda katmak istediğimiz oyuncular konusunda hata yapmak istemiyoruz. İnşallah kısa sürede transferleri aramıza katarsak bu da bizim oyunumuza yansıyacak" yanıtını verdi.

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