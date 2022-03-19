Ömer Erdoğan: Beşiktaş deplasmanında bir puan almak bizim için başarı

19 Mart 2022 Cumartesi 21:58 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 21:58

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ömer Erdoğan açıklamasında, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Maça iyi başlamadık. Maçtan önce de söylediğim gibi rakibin soldan hücum kurmasını istedik. Merkezde Batshuayi ile Güven ve Larin'in oraya girmesi, adam paylaşımında orada bir kişi fazla oldular ve bunu iyi kullandılar, golü buldular. Sağ tarafı çözdük ama soldan sıkıntı yaşadık. İlk yarı bence mücadele anlamında evet, oyun anlamında çok istediğimiz şekilde olmadı ama ona rağmen güzel bir golle beraberliği yakaladık. İkinci yarı geçiş fırsatımız oldu, son paslarda istediğimiz olmadı. Onları iyi değerlendirsek, 3 puanla ayrılabilirdik." dedi.

Ömer Erdoğan ayrıca, "Beşiktaş deplasmanında bir puan almak bizim için başarı. Maçtan önce verselerdi bir puanı biz kabul ederdik. Maçın gidişatına bakarsak 3 puanı da yakın olduğumuzu düşünüyorum. Güzel bir maç oldu." sözlerini kullandı.