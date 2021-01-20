Ömer Erdoğan: Bildiğimiz, izlediğimiz Hatayspor yoktu

20 Ocak 2021 Çarşamba 20:23 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 20:23

Süper Lig’in 20'nci haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor’a 2 -1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

SAHADA DAHA ÖNCE İZLEDİĞİMİZ, BİLDİĞİMİZ BİR TAKIM YOKTU

Kötü bir maç olduğunu ve pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Kötü bir maç oldu. Maçın ilk yarısını istediğimiz gibi geçirmedik, pozisyon üretmede sıkıntı yaşadık. Rakibe de gerçi pozisyon vermedik. Sahada iki tane kötü takım vardı. Duran toptan yediğimiz golle geriye düştük. Tam hamle yapacaktık, oyuncu değişiklikleriyle, şansız bir penaltı pozisyonu ile de geriye düştük, 2-0. Ondan sonra oyuncular reaksiyon gösterdi, 2-1’i bulduk. Son dakikalarda, karambollerden pozisyonlara girmeye çalıştık. İki tane pozisyon bulduk ama daha önce bildiğimiz, izlediğimiz bir takım yoktu bugün sahada.” dedi.

“HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARACAĞIZ”

Sahadaki iki takımın da kötü oynadığını ve hakemlerin de maçı iyi yönetmediğini belirten Erdoğan, “Çalışacağız, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Kötü iki takıma, kötü hakem triyosu da ayak uydurdu, bana göre iyi bir maç yönetmediler. Her şeyi çok hakeme bağlamak istemiyorum gerçi de, biz kendimizde hataları bulmamız lazım. Pazar günü önemli bir maçımız var, Gaziantep’te. İnşallah burada kaybettiğimiz puanları, orada telafi ederiz.” ifadelerini kullandı.