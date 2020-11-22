Ömer Erdoğan: Bu maçta mağlup olsaydık bize çok yara verirdi

IHA 22 Kasım 2020 Pazar 17:18 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 17:18

Süper Lig’in 9. haftasında Hatayaspor, sahasında Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, son saniyede gelen golle beraberliği kurtardıklarını belirtti. Takımın oynadığı oyundan memnun kaldığını da dile getiren Erdoğan, "Karşımızda bugün ligin son 5 maçını kaybetmeyen ve özellikle son 3 maçta galip gelen Rizespor vardı. Biz milli arada rakibimizi analiz ederken kendi oyunumuzu da ekleyerek hücumsal anlamda daha çok pozisyona girmeye çalıştık. Özellikle ilk yarıda çalıştığımız gibi kenardan ortalarla sık sık pozisyona girdik ve sonuçlamalarda biraz sıkıntı yaşadık. Takım savunması yine bugün hatasız oynadı. Bir tane duran toptan yediğimiz gol dışında ceza sahasına neredeyse rakibimizi yaklaştırmadık. 1-1’i bulduktan sonra ikinci yarı biraz bizim tempomuz düştü. Ama ona rağmen Rizespor’a herhangi bir pozisyon vermedik. Şanssız bir gol yedik yine, hiç beklemediğimiz anda duran toptan. Oyunun devamında yeni giren arkadaşlarımız ve diğer sahadaki arkadaşlarıyla beraber maçı son saniyeye kadar bırakmadı. Haklı 1 puan yani, en az 1 puan hak ettiğimizi düşünüyorum. Eğer bu maçta mağlup olsaydık gerçekten bize çok yara verirdi. Oyuncularımızın son saniyede verdikleri mücadelenin karşılığını alması bizim için iyiydi. Tabii içeride berabere kalmak değil, yenmek isterdik ama olmadı. Maçın gidişatı üzerinden bakılacak olursa oynanan oyundan ben memnunun" dedi.