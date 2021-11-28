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Spor

Ömer Erdoğan: Bu sonuç bize ders oldu

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 4-0 mağlup olan Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2021 Pazar 19:12 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 19:12
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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 4-0 yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Erdoğan, "Öncelikle Sivasspor'u tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet aldılar. Bizim açımızdan ağır bir mağlubiyet oldu. En az gol yiyen takımlardan biri olmamıza ve önceki maçlarda pozisyon vermeyen takım görüntümüz varken bugün tam tersi oldu. Maça bir türlü iyi başlayamadık. Maçın hiç bir anında sahada doğruları yapan Hatay takımı yoktu. Özellikle ilk yarı çok pozisyon verdik ve golleri yedik. Bizim için düşündürücü ve üzücü. Ama şimdiye kadar bu arkadaşlarımız 26 puan topladı. Bu arkadaşlara güveniyorum. Bu sonuç bize ders oldu. Hatalardan ders çıkarıp Başakşehir maçına iyi hazırlanıp alışkın olduğumuz Hatayspor'u yeniden izlettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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