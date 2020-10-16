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Spor

Ömer Erdoğan: Dualarınızı bekliyorum

Hatayspor'da 13 koronavirüs vakasının ardından B.B Erzurumspor maçı iptal edildi. Testi pozitif çıkan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan durumunun iyi olduğunu belirterek, dua istedi.

DHA16 Ekim 2020 Cuma 20:48 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 20:48
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Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, durumunun iyi olduğunu belirttiği açıklamasında tedavi sürecini Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde geçireceğini söyledi.

İzole durumda olduğunu belirten Ömer Erdoğan, "Kıymetli sporseverler. Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hatayspor Tesislerimizde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi burada geçirip bir süre karantinada kalacağız. Tedavi süreci boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

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