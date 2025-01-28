Ömer Erdoğan: Eyüpspor maçında çıkışımızı sürdürmek istiyor

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Ömer Erdoğan, uzun süredir galip gelemediklerini ve bunun oyuncular üzerinde bir baskı oluştuğunu belirtti.

Galibiyet hasretini ligin 21. haftasında Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup ederek sonlandırdıklarını anımsatan Erdoğan, "Allah'a şükür bu maçı istediğimiz şekilde galibiyetle bitirdik. O maçı artık geride bıraktık ve o maçla ilgili analizlerimizi yaparak arkadaşlarımızla paylaştık." dedi.

Ligde çok önemli maçlar olduğunu vurgulayan Erdoğan,"Şimdi en önemli maçımız Eyüpspor. Maçtan maça hazırlanıyoruz ve planlarımızı yapıyoruz. Antrenman öncesinde Eyüpspor maçının analizini gerçekleştirdik ve ona göre çalışmamızı yapacağız. Oraya iyi bir oyun, iyi bir mücadele için gidiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum ve oradan iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

"RODRİGUES 6 HAFTA ARAMIZDA OLMAYACAK"

Bellona Kayserispor maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in sağlık durumu hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Garry Rodrigues'in maalesef sakatlığı ciddi. Sanırım 6 hafta aramızda olmayacak, bizim için çok üzücü oldu. Zaten o mevkilerde eksiklerimiz vardı, transfer yapmayı düşündüğümüz mevkilerdi." ifadelerini kullandı.

Ömer Erdoğan, transfer çalışmaları hakkında da bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bir süreç ve inşallah en yakın zamanda sonuçlanır. Çok ciddi görüşmeler var, teklif yolladığımız oyuncular var. Tahminim bu hafta içerisinde kesinlik kazanır. İnşallah bir an önce aramıza oyuncu katarız çünkü sayısal anlamda eksiklerimiz var. Özellikle takım içerisindeki rekabeti artırmak için çok acil transfere ihtiyacımız var. Yoğun bir şekilde görüşmelerimiz, arayışlarımız devam ediyor. Oyuncu almak için oyuncu almak istemiyoruz. Gerçekten bize katkı sağlayacak oyuncuları aramıza katmak istiyoruz. Devre arasında bu süreç çok kolay olmuyor. Belirlediğimiz, bize yardımcı olabilecek, takımın kalitesini artırabilecek 3-4 tane oyuncu tespit ettik. Yönetimimiz, sportif direktörümüz onlarla görüşmelerini devam ettiriyor."

"ÖNEMLİ OYUNCULARI KAYBETMEK İSTEMEM"

Rey Manaj'a transfer tekliflerinin sorulması üzerine ise Erdoğan, "Biz nasıl ki başka takımların oyuncularına teklif yapıyorsak bizim oyuncularımıza da tabii ki teklifler oluyor. Rey Manaj da diğer oyuncularımız gibi önemli bir oyuncu. Son maçta da kalitesini bir kez daha ispatladı." dedi.

Takımda bazı oyuncularla yolların ayrılabileceğini aktaran Erdoğan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Transfer döneminde sürekli söylentiler devam edecek. Medyada sürekli adları bazı takımlara yakıştırılacak. Ama kulübümüzü tatmin edecek şu an bir teklif gelmedi. Zaten bu saatten sonra bizim açımızdan çok sıkıntı olur. İkinci yarı planladığımız önemli oyuncuları kaybetmek istemem, süre çok azaldı. Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra boşta kalan oyuncuyu alabilirsiniz. Şu an ki düşüncemiz Rey Manaj'ın bizimle devam etmesi."

ANTRENMAN

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Isınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.